Региональный следком напомнил родителям об опасности открытых окон для детей

Несчастные случаи учащаются с наступлением тепла.

Региональный следком напомнил родителям об опасности открытых окон для детей. Об этом ведомство сообщило во вторник, 16 апреля, на официальной странице ВКонтакте.

В теплое время года жители чаще проветривают помещения, из-за чего повышается риск выпадения малолетних детей. По информации следственного управления, в каждом подобном случае всегда присутствует недосмотр за детьми.

Для избежания трагических случаев нужно соблюдать меры предосторожности:

не оставлять ребенка в комнате с открытым окном, даже при наличии москитной сетки. Не перекладывать присмотр на пожилых или подростков;

не учить детей открывать окна и не демонстрировать при них;

жалюзи и шторы должны быть без шнурков, чтобы не вызвать удушье;

убрать от окон все, что поможет на него взобраться и не учить вставать к подоконнику с помощью стула/подставки;

не оставлять ребенка в комнате с микропроветриванием одного; установить на окна блокирующую защиту от детей;

объяснить подросшему ребенку риск выпадения из окна;

использовать ударопрочный стеклопакет.

Эти правила распространяются не только на место проживания, но и на все территории, которые посещает ребенок.

Если несовершеннолетний попал в сложную ситуацию, с ним произошел несчастный случай или в отношении него совершено преступление можно обратиться по телефонам:

Горячая линия «Ребёнок в опасности»: 123, +7 (910) 906-11-41 (круглосуточно).