Региональный следком напомнил родителям об опасности открытых окон для детей. Об этом ведомство сообщило во вторник, 16 апреля, на официальной странице ВКонтакте.
В теплое время года жители чаще проветривают помещения, из-за чего повышается риск выпадения малолетних детей. По информации следственного управления, в каждом подобном случае всегда присутствует недосмотр за детьми.
Для избежания трагических случаев нужно соблюдать меры предосторожности:
- не оставлять ребенка в комнате с открытым окном, даже при наличии москитной сетки. Не перекладывать присмотр на пожилых или подростков;
- не учить детей открывать окна и не демонстрировать при них;
- жалюзи и шторы должны быть без шнурков, чтобы не вызвать удушье;
- убрать от окон все, что поможет на него взобраться и не учить вставать к подоконнику с помощью стула/подставки;
- не оставлять ребенка в комнате с микропроветриванием одного; установить на окна блокирующую защиту от детей;
- объяснить подросшему ребенку риск выпадения из окна;
- использовать ударопрочный стеклопакет.
Эти правила распространяются не только на место проживания, но и на все территории, которые посещает ребенок.
Если несовершеннолетний попал в сложную ситуацию, с ним произошел несчастный случай или в отношении него совершено преступление можно обратиться по телефонам:
Горячая линия «Ребёнок в опасности»: 123,
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