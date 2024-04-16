Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
12°
Срд, 17
13°
Чтв, 18
11°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
Вчера 12:52
966
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 528
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 727
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 941
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Региональный следком напомнил родителям об опасности открытых окон для детей
Несчастные случаи учащаются с наступлением тепла.

Региональный следком напомнил родителям об опасности открытых окон для детей. Об этом ведомство сообщило во вторник, 16 апреля, на официальной странице ВКонтакте.

В теплое время года жители чаще проветривают помещения, из-за чего повышается риск выпадения малолетних детей. По информации следственного управления, в каждом подобном случае всегда присутствует недосмотр за детьми.

Для избежания трагических случаев нужно соблюдать меры предосторожности:

  • не оставлять ребенка в комнате с открытым окном, даже при наличии москитной сетки. Не перекладывать присмотр на пожилых или подростков;
  • не учить детей открывать окна и не демонстрировать при них;
  • жалюзи и шторы должны быть без шнурков, чтобы не вызвать удушье;
  • убрать от окон все, что поможет на него взобраться и не учить вставать к подоконнику с помощью стула/подставки;
  • не оставлять ребенка в комнате с микропроветриванием одного; установить на окна блокирующую защиту от детей;
  • объяснить подросшему ребенку риск выпадения из окна;
  • использовать ударопрочный стеклопакет.

Эти правила распространяются не только на место проживания, но и на все территории, которые посещает ребенок.

Если несовершеннолетний попал в сложную ситуацию, с ним произошел несчастный случай или в отношении него совершено преступление можно обратиться по телефонам:

Горячая линия «Ребёнок в опасности»: 123, +7 (910) 906-11-41 (круглосуточно).

Телефон доверия: 8 (4912) 27-55-37 (круглосуточно).