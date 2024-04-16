Путин подписал указ о страховых выплатах добровольцам, заключившим контракт с Росгвардией

Об этом сообщается на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах добровольцам, заключившим контракт с Росгвардией. Об этом сообщается на портале правовой информации, пишут «Известия».

"Предоставить гражданам России, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС, страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в документе.