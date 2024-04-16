Прокуратура внесла представление главе Турлатовского сельского поселения

Ведомство следит за устранением нарушений.

Прокуратура внесла представление главе Турлатовского сельского поселения. Об этом сообщил телеканал ТКР .

«В связи с ненадлежащим муниципальным контролем прокуратурой района главе администрации Турлатовского сельского поселения внесено представление. В настоящее время администрацией собственнику земельного участка выдано предписание об очистке территории от мусора. Устранение нарушения находится на контроле прокуратуры района» —, заявил заместитель прокурора Рязанского района Артем Макаров.

По информации телеканала, администрация Турлатовского сельского поселения отказалась от официального комментария, но «за кадром» её сотрудник сказал, что о проблеме известно, однако кто нарушает природоохранные нормы, неизвестно более десяти лет. До конца апреля, согласно представлению, собственник территории должен вывезти весь мусор. При невыполнении ему грозит административный штраф. Для физических лиц сумма составляет от 2-ух до 3-ёх тысяч рублей, для должностных — до 30-ти тысяч.