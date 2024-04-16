Премьер-министр Словакии заявил, что страна не согласится на принятие Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что государство не согласится на принятие Украины в состав НАТО. Об этом он сказал во время пресс-конференции МИД, пишет «Российская газета».

Политик отметил, что киевские власти могут заявлять о желании вступить в Североатлантический альянс, однако Словакия не будет ратифицировать решение в парламенте.

«Мы не согласимся на членство Украины в НАТО», — заявил словацкий премьер. Он отметил, что государству нужна нейтральная Украина, а в случае вступления Киева в альянс интересы Братиславы окажутся под угрозой.