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Представители власти и бизнеса обсудят развитие медицинского туризма в Рязанской области

24-25 апреля в РязГМУ состоится Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0». Представители власти и бизнеса, медицинских и образовательных учреждений обсудят актуальные темы в сфере медицины и здравоохранения.

В рамках форума 24 апреля пройдет панельная сессия «Развитие медицинского туризма в РФ». На ней собственникам и топ-менеджерам негосударственных медицинских организаций расскажут о возможностях привлечения пациентов из других регионов и работе с клиентской базой, о международных сервисных стандартах и качестве услуг в медицинском туризме, о статистике других регионов и многом другом.

Среди приглашенных спикеров:

  • руководитель направления «Здравоохранения» ПАО «Вымпелком» Светлана Столярова;
  • основатель Ассоциации развития медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев;
  • генеральный директор ООО «Прайм-стоматология», председатель Ассоциации предпринимателей Рязанской области Павел Яковлев;
  • эксперт в выстраивании медицинского маркетинга и управления путешествием потребителя и управленческими финансами Максим Борисов.

Панельная дискуссия начнется в 14:00. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке здоровая-независимость.рф/

Организаторами форума являются министерство экономического развития, министерство здравоохранения, министерство труда и социальной защиты населения, Торгово-промышленная палата Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса и РязГМУ имени Павлова.

Напомним, Агентство развития бизнеса осуществляет поддержку предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.