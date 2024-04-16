Песков прокомментировал идею «олимпийского перемирия» на Украине
Ранее сообщалось, что через несколько недель в Париж приедет лидер КНР Си Цзиньпин. Эмманюэль Макрон планирует обсудить с ним прекращение огня между Израилем и Газой и на Украине на время Олимпиады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею «олимпийского перемирия» на Украине. Слова представителя Кремля приводит
По его словам, Москва обращала внимание, что подобные идеи Киев использует для перевооружения и перегруппировки.
Ранее сообщалось, что через несколько недель в Париж приедет лидер КНР Си Цзиньпин. Эмманюэль Макрон планирует обсудить с ним прекращение огня между Израилем и Газой и на Украине на время Олимпиады.