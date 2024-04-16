Патрушев: следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

Заявление секретарь Совбеза сделал в ходе совещания по безопасности на северо-западе России.

Секретарь Совета безопасности Россиии Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заявление Патрушев сделал в ходе совещания по безопасности на северо-западе России.

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — сказал Патрушев. При этом он не стал приводить детали расследования.