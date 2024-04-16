На западе Москвы двенадцатилетний мальчик едва не утонул в джакузи

На западе Москвы двенадцатилетнего мальчика госпитализировали после посещения джакузи в фитнес-клубе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

По предварительной информации, инцидент произошел в учреждении на улице Федосьино. Ребенок ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Его госпитализировали.

Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.