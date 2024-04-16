На Ивлееву составили протокол из-за дискредитации армии РФ

Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

На Ивлееву составили протокол из-за дискредитации армии РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что против блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Shot, протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года, которые были «переопубликованы». В двух своих публикациях она высказывалась против проведения СВО и призывала Россию остановиться. После «голой вечеринки» в конце 2023 года блогерша скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту.