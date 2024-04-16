Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за сутки

ПВО сбила шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM и 155 украинских дронов.

Украинские войска за сутки потеряли 1160 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российские военные отразили десять контратак противника, на купянском и южно-донецком направлениях улучшили положение по переднему краю.

ПВО сбила шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM и 155 украинских дронов.