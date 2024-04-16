ЕР: в рамках марафона «Сила России» пройдут мероприятия в дни летних праздников

По сообщению сайта «Единой России», второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стартует 1 июня и продлится до 10 августа — Дня физкультурника.

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — отметила председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона „Сила России“ стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трех тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», — рассказала она.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну», — подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

«В Рязанской области во Всероссийском зимнем спортивном марафоне „Сила России“ было задействовано около 50 региональных площадок, на которых проведено свыше 60 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. За время проведения марафона, с 13 февраля по 17 марта, в нем приняли участие почти 2 900 человек. Были организованы бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. На мероприятия приходили целыми семьями. Были созданы все условия для участия детей, представителей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно с уверенностью сказать, что проект доказал свою востребованность и жизнеспособность, а потому марафон „Сила России“ будет продолжен. Следующий этап пройдет летом», — рассказала Татьяна Панфилова, председатель регионального Совета сторонников, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».