Два корпуса городского квартала «Манхэттен» сдадут через три квартала

В девелоперской компании «Мармакс» рассказали о динамике строительства проектов в марте 2024 года.

В первом и втором корпусах городского квартала «Манхэттен» остекление завершено на 85%, отделочные работы — на 40%. Проведение системы электроснабжения выполнено на 57%. Установка отопления жилой части сделана на 77%, внешних сетей водоснабжения — на 30%.

В третьем корпусе проекта установили железобетонный каркас подземной части жилого здания, на первом этаже готовность таких работ достигает 40%. Помимо этого, завершили устройство гидроизоляции железобетонного каркаса подземной части жилого здания.

В резиденции «Медный» практически закончили работы с монолитными конструкциями второго и третьего этажей, на четвертом — данный формат работ выполнен на 41%. Кирпичная кладка стен и перегородок в подземном паркинге готова на 64%, монтаж вентиляционных блоков — 32%.

В парковом квартале «Голландия» на 50% завершено остекление секций А, Б и В. В секции, А процесс кирпичной кладки наружных стен и перегородок выполнен на 90%, устройство кровли и дымоходов — на 10% и 25% соответственно. Устройство внутреннего электроснабжения произведено на 25%, мокрого фасада — на 5%.

В резиденции «Поляна» на разной стадии строительной готовности сейчас находятся восемь домов.

«До сдачи первого и второго корпусов городского квартала „Манхэттен“ остается три квартала — строительные работы ведутся активными темпами, данный жилой комплекс продолжает задавать новые тренды в строительстве и архитектурном развитии города. Знаковым элементом проекта станет арочное остекление и единая концепция ансамбля. Помимо этого, в квартале появится торговая галерея, зона коворкинга, соседский центр, фитнес-зал, детская игровая и многое другое», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.