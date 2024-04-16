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ДЦ JAECOO «Автоимпорт Плюс» приглашает познакомиться с новым флагманом JAECOO J8

Каждый современный автомобиль является чем-то вроде гаджета. Новый флагман JAECOO J8 подтверждает эту тенденцию:

  • Современные электронные компоненты высокой производительности;
  • HD-экраны и камеры для видеозаписи;
  • Использование светодиодной подсветки;
  • Аудиосистема класса люкс;
  • Встроенный видеорегистратор с FHD качеством записи.

В кроссовере JAECOO J8 все продумано для вашего комфорта и удобства до мельчайших деталей.

А с новым автомобилем Вы можете познакомиться в ДЦ JAECOO «Автоимпорт Плюс» на Московское шоссе, 22Б или по телефону +7 (4912) 500-309.