ДЦ JAECOO «Автоимпорт Плюс» приглашает познакомиться с новым флагманом JAECOO J8
Каждый современный автомобиль является чем-то вроде гаджета. Новый флагман JAECOO J8 подтверждает эту тенденцию:
- Современные электронные компоненты высокой производительности;
- HD-экраны и камеры для видеозаписи;
- Использование светодиодной подсветки;
- Аудиосистема класса люкс;
- Встроенный видеорегистратор с FHD качеством записи.
В кроссовере JAECOO J8 все продумано для вашего комфорта и удобства до мельчайших деталей.
А с новым автомобилем Вы можете познакомиться в ДЦ JAECOO «Автоимпорт Плюс» на Московское шоссе, 22Б или по телефону +7 (4912) 500-309.