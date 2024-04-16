28-летнего рязанца задержали за распространение наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
28-летнего рязанца задержали за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские при содействии сотрудников регионального УФСБ и Росгвардии поймали на улице Ряжска местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.
Правоохранители обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это 0,43 грамма синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело.