28-летнего рязанца задержали за распространение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

28-летнего рязанца задержали за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские при содействии сотрудников регионального УФСБ и Росгвардии поймали на улице Ряжска местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Правоохранители обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это 0,43 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело.