Зеленский приказал удерживать Часов Яр «любой ценой»

Отмечается, что это нужно для выступления Зеленского на конференции в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на украинский telegram-канал «Резидент».

Отмечается, что не сдавать территорию нужно до выступления Зеленского на конференции в Швейцарии.

«Ведь любое поражение Киева в конфликте обречет на провал выступление президента Украины», — написано в посте.