Зеленский приказал удерживать Часов Яр «любой ценой»
Отмечается, что это нужно для выступления Зеленского на конференции в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на украинский telegram-канал «Резидент».
Отмечается, что не сдавать территорию нужно до выступления Зеленского на конференции в Швейцарии.
«Ведь любое поражение Киева в конфликте обречет на провал выступление президента Украины», — написано в посте.