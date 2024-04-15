Врачи рязанской БСМП спасли женщину с многоплодной беременностью

Отмечается, что это редкий случай беременности, поэтому специалисты гинекологического отделения БСМП планируют посвятить ему научную статью.

Врачи рязанской БСМП спасли женщину с многоплодной беременностью. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Гинекологи БСМП спасли женщину, у которой на фоне нормальной маточной беременности образовалась внематочная. Пациентку доставили в больницу с клиникой острого живота. Ей провели операцию.

«Операция была проведена лапароскопическим способом — произведено удаление левой маточной трубы, удаление кисты левого яичника, брюшная полость осушена. Были приняты меры для поддержания нормального протекания беременности, в послеоперационном периоде проведена терапия, направленная на сохранение беременности с применением гестагенов (гормональных препаратов). В послеоперационном периоде выполнено контрольное УЗИ органов малого таза. Беременность прогрессирует! Нам удалось спасти не только женщину и ее будущего ребенка, но также сохранить пациентке репродуктивную функцию», — рассказала врач акушер-гинеколог Людмила Салтан.

Отмечается, что это редкий случай беременности, поэтому специалисты гинекологического отделения БСМП планируют посвятить ему научную статью.