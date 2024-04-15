В Воронежской области в ДТП погибли два человека

В Воронежской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария случилась днем в понедельник, 15 апреля, на 279 километре трассы «Курск — Саратов».

По предварительной информации, водитель Land Rover выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Volvo. В результате погиб водитель Volvo и пассажир Land Rover. Также пострадали два пассажира Volvo, водитель и два пассажира Land Rover. На месте работают госавтоинспекторы, выясняются обстоятельства произошедшего.