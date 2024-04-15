В США заявили, что конфликт на Украине закончится только на условиях РФ

«Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение», — заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

В США заявили, что конфликт на Украине закончится только на условиях РФ. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue Works сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение», — заявил Риттер.

Он отметил, что если киевский режим сдастся сейчас, он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру. военный считает, что у у Украины нет «плана Б», потому что НАТО не введет туда свои войска. Он сообщил, что если Украина не сдастся, то умрет «жалкой смертью» из-за Запада.