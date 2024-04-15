В Советске произошло смертельное ДТП
Полиция начала проверку.
В Советске произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в УГИБДД по Кировской области.
Установлено, что авария случилась 14 апреля примерно в 18:15 на улице Ленина, дом 24. По предварительной информации, столкнулись «Лада Гранта», за рулем которой был 33-летний мужчина и «Тойота», которой управлял 56-летний водитель.
Отечественный автомобиль откинуло на опору ЛЭП, а затем он перевернулся.
33-летний пассажир «Лады» погиб от полученных травм. Отмечается, что мужчина, который управлял автомобилем отказался пройти алкотест.
По данному факту полиция проводит проверку.
Фото: УГИБДД по Кировской области