В Советске произошло смертельное ДТП

Полиция начала проверку.

В Советске произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в УГИБДД по Кировской области.

Установлено, что авария случилась 14 апреля примерно в 18:15 на улице Ленина, дом 24. По предварительной информации, столкнулись «Лада Гранта», за рулем которой был 33-летний мужчина и «Тойота», которой управлял 56-летний водитель.

Отечественный автомобиль откинуло на опору ЛЭП, а затем он перевернулся.

33-летний пассажир «Лады» погиб от полученных травм. Отмечается, что мужчина, который управлял автомобилем отказался пройти алкотест.

По данному факту полиция проводит проверку.

Фото: УГИБДД по Кировской области