В Рязанской области суд оштрафовал иностранку за нарушение законодательства

Она не выехала из страны в установленный законом срок.

В Рязанской области суд оштрафовал иностранку за нарушение законодательства. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу Сараевского районного суда.

Отмечается, что 22-летняя гражданка Таджикистана въехала в России с двумя малолетними детьми 4 января 2024 года и уже 3 апреля должна была покинуть страну. Она этого не сделала.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.