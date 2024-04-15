В Рязанской области столкнулись две легковушки, пострадали два человека

Авария случилась 14 апреля в Рязанском районе на 531-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

В Рязанской области столкнулись две легковушки, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 14 апреля в Рязанском районе на 531-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись Kia Ceed под управлением 24-летней жительницы Рязанского района и Renault Sandero под управлением 46-летнего жителя Михайлова.

В результате водителям потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.