В Рязани появится место для сбора покрышек

Его сделают на площадки бывшей свалки Хамбушево

В Рязани появится место для сбора покрышек. Об этом написали представители Экологического Рязанского Альянска.

По информации экологов, отслужившие шины можно складывать у ворот бывшей свалки Хамбушево. Там установлена специальная будка для сбора, из которой переработчик в дальнейшем заберет покрышки.

Экоактивисты напомнили, что этот вид отходов относится к четвертому классу опасности, из-за чего требуется специальная утилизация.

«Призываем обратить внимание на „лебедей“, клумбы и заборы из колёс в своих или соседних дворах и непременно заняться их демонтажом! Пишите нам, мы постараемся договориться с благоустройством города о предоставлении транспорта, чтобы вывезти эту „красоту“ до пункта приёма. Но это в том случае, если речь идёт не о двух колёсах, а о большом объёме» — заключили в ЭРА.