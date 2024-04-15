В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля на Касимовском шоссе.

В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля на Касимовском шоссе. Отмечается, что при виде полицейских мужчина попытался скрыться в ближайшем дворе.

Оперативники остановили прохожего и установили, что это 27-летний житель Рязанского района, который объявлен в федеральный розыск как скрывающийся от полицейских подозреваемый в краже.

Патрульные полицейские доставили мужчину в отдел МВД России по Советскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.