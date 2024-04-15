В Рязани на модернизацию теплосетей Дягилевской ТЭЦ выделили 125 миллионов рублей

Напомним, в январе 2023 и 2024 годов происходила коммунальная авария с отключением отопления и воды.

В Рязани АО «Квадра» на модернизацию теплосетей Дягилевской ТЭЦ выделила 125 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Подрядчик должен разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания и строительно-монтажные и пусконаладочные работы на трех улицах: Интернациональная, Бирюзова и Космонавтов.

Согласно документации, заменят физически изношенные теплопроводы на современные энергосберегающие предизолированные трубы. Также работы будут проводиться короткими захватами, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени.

Ремонт планируется выполнить в течении 2,5 месяцев с отключением ГВС на улице Космонавтов с 24 июня по 15 июля, четырех месяцев с отключением ГВС на улице Бирюзова с 22 июля по 16 августа и трех месяцев на улице Интернациональная.

Кроме того, в пресс-службе АО «Квадра» сообщили, что будет проведена еще одна закупка на десять миллионов рублей.

Напомним, в январе 2023 и 2024 годов происходила коммунальная авария с отключением отопления и воды.