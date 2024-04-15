В Рязани 20 апреля пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

Прививать будут кошек и собак. Хозяев просят предоставить животных для вакцинации.

В Рязани 20 апреля пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства. Об этом сообщает городская ветстанция.

В субботу, 20 апреля, с 8:30 до 9:30 животных будут прививать у дома № 11 на улице Коняева в Дягилеве (магазин «Пятерочка»).

С 10:00 до 10:30 вакцинация пройдет на улице Советской в Мервине (возле остановки у сквера «Уголок счастья»).

Прививать будут кошек и собак. Хозяев просят предоставить животных для вакцинации.