В Ростове-на-Дону подросток зарезал 61-летнего бездомного

В Ростове-на-Дону подростка подозревают в том, что он зарезал 61-летнего бездомного. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что труп мужчины нашли на территории складского комплекса XIX века «Склады Парамонова» 1 апреля. Следователи и полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 16-летний ростовчанин.

После задержания подросток признался в содеянном. Он рассказал, что встретил незнакомого мужчину на территории складов, когда был пьян. Из-за малозначительного повода он несколько раз ударил бездомного ножом — в итоге мужчина умер.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд отправил подростка под арест.