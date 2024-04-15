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В России ужесточат наказание за уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти
Отмечается, что правительство поддержало данный проект закона.

В России ужесточат наказание за уничтожение имущества по мотивам идеологической или политической ненависти. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что правительство поддержало данный проект закона.

Предлагают вторую часть статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса дополнить — совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

И ввести наказание — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.