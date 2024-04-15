В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

Такая мера позволит перерассчитать объем денег, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации. Это значит, что регионы смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан.

В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Норматив увеличили на 7,4%. Такая мера позволит перерассчитать объем денег, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации. Это значит, что регионы смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан.

Отмечается, что на бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия имеют право инвалиды, в том числе, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы.