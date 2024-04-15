В России предложили обеспечить раненых участников спецоперации машинами

Инициативу высказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Опытом региона он поделился на встрече по видеосвязи с Владимиром Путиным.

В России предложили обеспечить раненых участников спецоперации машинами или социальным такси. Об этом сообщило издание «МК».

Инициативу высказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Опытом региона он поделился на встрече по видеосвязи с Владимиром Путиным.

Как рассказал глава региона, в Волгоградской области в полном объеме обеспечили транспортом участников СВО, получивших ранения или травму опорно-двигательного аппарата, но которые имеют возможность управлять транспортными средствами по медицинским показаниям.

Бочаров предложил президенту распространить меру поддержки на всю территорию России.