В России на двух федеральных трассах увеличили скоростной режим

На участках трасс М11 «Нева» и М4 «Дон» до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно.

В России на двух федеральных трассах повысили скоростной режим. Об этом пишет Life со ссылкой на «Автодор».

Отмечается, что увеличили максимальную разрешенную скорость на участках трасс М11 «Нева» и М4 «Дон» до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно.

На трассе М11 на участке от города Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области и на дороге от села Медное до Санкт-Петербурга.

Кроме того, на трассе М4 с 90 до 110 км/ч повысили максимальную скорость на обходе города Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарское под Ростовом.