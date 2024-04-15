В России хотят создать программу восстановления после родов

Ее могут включить в систему ОМС.

В России хотят создать программу восстановления после родов. Об этом в понедельник, 15 апреля, об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Татьяну Буцкую.

По ее словам, такую программу необходимо включить в систему Обязательного медицинского страхования.

«К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия… Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — написала Буцкая в своем Telegram-канале.