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В РГРТУ прошла Всероссийская олимпиада имени Шуппе
В очном туре олимпиады участвовали 129 студентов из 20 российских вузов, еще 20 университетских команд присоединились к событию в онлайн-формате.

В РГРТУ прошла Всероссийская олимпиада имени Шуппе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 5 по 8 апреля в рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина состоялась Всероссийская студенческая физико-математическая олимпиада имени Георгия Шуппе. В очном туре олимпиады участвовали 129 студентов из 20 российских вузов, еще 20 университетских команд присоединились к событию в онлайн-формате.

Участникам олимпиады было предложено решить 13 задач по математике и физике.

Список победителей олимпиады:

  • Ольга Кравченко из Военной академии воздушно-космической обороны. Ольга оказывается в числе лучших уже несколько лет подряд;
  • дипломы I степени получили: Степан Макаров (НИЯУ МИФИ, Москва), Иван Максимов (НИТУ МИСИС, Москва), Ярослав Беляев (РТУ МИРЭА, Москва), Иван Бубновский (ФВА РВСН, Серпухов), Иван Кашкаров (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва);
  • специальным дипломом за самое красивое решение задачи отмечен Макуров Михаил Павлович, студент 2 курса НИТУ МИСИС, Москва;
  • В командном зачете победили курсанты ВА ВКО, которые опередили преследователей из московских вузов НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСИС и РТУ МИРЭА.

Среди студентов РГРТУ лучшие результаты показали Пашков Алексей и Шапошников Никита, завоевавшие дипломы 3 степени. Арбейтер Максим, Овчинников Владимир и Бадыкшанова Радослава стали обладателями дипломов 4 степени, а Железняк Алексей (гр. 146), Гончаров Николай (гр. 343) и Трепалин Александр (гр. 343) — дипломов 5 степени. Команда РГРТУ в командном зачете смогла заработать диплом 3 степени.

Отмечается, что подготовка команды университета велась преподавателями кафедры Высшей математики РГРТУ, руководитель команды — доцент кафедры Высшей математики Алексей Сафошкин.

«Интеллектуальные соревнования позволяют сформировать элитарное сообщество студентов, умеющих решать нетривиальные задачи с высокой мотивацией к познанию. Участники олимпиады — кадровый резерв для научных школ своих университетов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Важно отметить, что с 2008 года интерес к физико-математической олимпиаде имени Г. Н. Шуппе возрастает. В этом году участвовали 40 вузов, причем весьма статусных, и больше 200 студентов. Для РГРТУ важно быть центром реализации подобных проектов, это подчеркивает значимость университета как передового научно-образовательного центра и позволяет расширять академические связи», — рассказал ректор РГРТУ Михаил Чиркин.