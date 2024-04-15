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В РГАТУ прошел День открытых дверей

В субботу, 13 апреля 2024 года, в Рязанском агротехнологическом университете прошел День открытых дверей. Абитуриенты и их родители получили возможность поближе познакомиться с вузом, направлениями подготовки, узнать о нововведениях. Узнать о правилах поступления в вуз приехали школьники Клепиковского, Михайловского, Рыбновского, Сараевского, Сапожковского, Захаровского, Пронского и других районов Рязанской области, а также учащиеся средних общеобразовательных школ и студенты СПО города.

Гостей приветствовал ректор университета Александр Шемякин. Он отметил преимущества обучения в Рязанском агроуниверситете.

О достижениях в агропромышленном комплексе региона и о мерах поддержки молодых специалистов также рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

С новыми правилами приема и актуальной информацией о реализуемых в университете образовательных программах, особенностями поступления в вуз и о нововведениях этого года абитуриентов познакомила ответственный секретарь приемной комиссии университета Ирина Горячкина.

По традиции день открытых дверей университета из главного здания перешел на факультеты. Абитуриенты прошлись по учебным корпусам, заглянули в научные лаборатории, поговорили со студентами и познакомились с ведущими преподавателями бакалавриата и специалитета.