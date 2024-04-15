В полиции прокомментировали избиение подростков в электричке «Сасово-Рязань»
Злоумышленников разыскивают.
В полиции прокомментировали избиение подростков в электричке «Сасово-Рязань». Об этом сообщает пресс-служба дежурной части Рязанского ЛО МВД России.
Отмечается, что зарегистрированы заявления от матерей подростков, которых избили в электропоезде сообщением"Сасово-Рязань".
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Устанавливаются все обстоятельства, злоумышленников разыскивают.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, появилась информация, что в рязанской электричке подростков избили толпой.