В полиции прокомментировали избиение подростков в электричке «Сасово-Рязань»

Злоумышленников разыскивают.

В полиции прокомментировали избиение подростков в электричке «Сасово-Рязань». Об этом сообщает пресс-служба дежурной части Рязанского ЛО МВД России.

Отмечается, что зарегистрированы заявления от матерей подростков, которых избили в электропоезде сообщением"Сасово-Рязань".

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Устанавливаются все обстоятельства, злоумышленников разыскивают.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, появилась информация, что в рязанской электричке подростков избили толпой.