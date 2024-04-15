В Подмосковье при пожаре погибла семья с ребенком

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительной информации, пожар случился в субботу, 13 апреля, в доме на улице Ленина в Ногинске.

В результате погибли мужчина 1977 года рождения, женщина 1982 года рождения и их 14-летний сын.

В ведомстве отметили, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело.