В Подмосковье при пожаре погибла семья с ребенком
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.
По предварительной информации, пожар случился в субботу, 13 апреля, в доме на улице Ленина в Ногинске.
В результате погибли мужчина 1977 года рождения, женщина 1982 года рождения и их 14-летний сын.
В ведомстве отметили, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело.