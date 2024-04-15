В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку
В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Карелия со ссылкой на местный следком.
Отмечается, что двое молодых людей встретили на улице знакомую им девушку. Они пригласили ее в гости, где распивали спиртные напитки.
После изнасилования девушке удалось убежать из квартиры, о случившемся она рассказала матери. Вместе они обратились в полицию.
Суд приговорил одного из преступников к 11 годам лишения свободы, второй получил девять лет колонии.