В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку

В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Карелия со ссылкой на местный следком.

Отмечается, что двое молодых людей встретили на улице знакомую им девушку. Они пригласили ее в гости, где распивали спиртные напитки.

После изнасилования девушке удалось убежать из квартиры, о случившемся она рассказала матери. Вместе они обратились в полицию.

Суд приговорил одного из преступников к 11 годам лишения свободы, второй получил девять лет колонии.