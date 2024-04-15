В Московской области в лесу нашли скелет пенсионерки

В Подмосковье нашли скелет пенсионерки, пропавшей в августе 2023 года. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что 79-летняя женщина ушла с дачи в СНТ «Ветеран дубки» и бесследно исчезла. Останки волонтеры нашли в лесу вблизи деревни Купелицы 14 апреля. «Давность смерти составляет порядка 8-9 месяцев», — приводит издание слова источника.

Личность женщины установили при помощи документов, находившихся рядом. В полиции начали проверку. Причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.