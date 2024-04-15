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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
За сутки украинские войска потеряли в совокупности до 895 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в сводке ведомства.

За сутки украинские войска потеряли в совокупности до 895 человек.

ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины, Улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на авдеевском было улучшено тактическое положение.

ПВО за сутки сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS.