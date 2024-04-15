В Ленинградской области 18-летний мужчина выстрелил подростку в лоб

В Ленинградской области 18-летний мужчина выстрелил подростку в лоб. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы.

Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в лоб 15-летнему подростку. У него выявили рваную рану, угрозы жизни нет. Мотивы нападения не сообщаются.

Стрелявшего задержали. На него завели дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос о его аресте.