В Ингушетии мужчина расстрелял машину, погиб ребенок

В Ингушетии мужчина расстрелял машину, погиб ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канал, все произошло 13 апреля в селе Инарки. Двое мужчин выпивали на участке, между ними произошел конфликт. Хозяин дома взял ружье и начал стрелять в машину, на которой приехал гость. На заднем сиденье авто сидел 13-летний племянник мужчины.

Ребенок получил огнестрельное ранение в живот. Он погиб в больнице.

Стрелявшего задержали. Ему грозит до 20 лет колонии.