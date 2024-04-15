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В двух домах в Сасовском районе полицейские нашли крупную партию марихуаны
Суммарно оперативники изъяли 6 килограммов 336 граммов марихуаны и 2 килограмма 670 граммов частей наркосодержащего растения конопля.

В Сасовском районе полицейские нашли крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что житель Сасовского района может быть причастен к изготовлению и хранению марихуаны в крупном размере.

Для проверки этой информации полицейские совместно с сотрудниками спецназа Росгвардии прибыли в село Демушкино, где провели обыски в двух домах 47-летнего местного жителя.

На втором этаже одного из строений был создан специальный бокс для культивирования наркосодержащей конопли. Помещение было оборудовано лампами дневного света и теплосберегающими материалами. Там же находились семена конопли высокоурожайных сортов, удобрения и садовые инструменты. По предварительной информации, выращенный урожай мужчина успел переработать в марихуану, которая хранилась в жилище в коробках и контейнерах.

Второй дом местного жителя служил для хранения наркотиков. В нем были изъяты кусты конопли в стадии высушивания и готовая марихуана.

Суммарно оперативники изъяли 6 килограммов 336 граммов марихуаны и 2 килограмма 670 граммов частей наркосодержащего растения конопля.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.