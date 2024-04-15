В Домодедове мужчина избил ребенка на детской площадке

Нападение произошло из-за игрушечного ножа.

В Домодедово мужчина избил ребенка на детской площадке. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника портала, 13-летний мальчик принес на игровую площадку пластиковый нож, который показал друзьям.

Бабушка одного из несовершеннолетних увидела игрушку и сообщила о ней супругу. Мужчина приехал на площадку и стал избивать мальчика.

Отмечается, что напавший бил ребенка по голове и груди, вырвал карманы на одежде.

Фото и видео: Telegram-канал РЕН ТВ