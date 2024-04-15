Умер ветеран Великой Отечественной войны из Старожиловского района Александр Поворов

Умер участник Великой Отечественной войны из Старожиловского района Александр Поворов. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Поворов родился в деревне Харламово. Окончив школу в 1939 году, он уехал в Москву. Там он работал на заводе токарем. После по комсомольской путевке он был метростроевцем.
В начале войны Поворов работал на секретном объекте в Серебряном бору. В октябре 1941 года он с товарищами отправился в Сокольнический военкомат Москвы с просьбой направить на фронт. После учебы на краткосрочных курсах младших командиров в конце 1941 года его направили на фронт.
В марте 1942 года его взяли в плен с тяжелым ранением. Родным пришло извещение, что он погиб и похоронен в Старорусском районе Новгородской области. Однако раненых согнали в концлагерь в Старой Руссе. У Поворова начала гноиться рана. Его вылечил доктор из Тумы, вытащивший осколок и сумевший залечить рану. После этого мужчина был на каторжных работах в соляных шахтах Германии.
На родину Александр Поворов вернулся в марте 1947 года.
Соболезнования выразил глава администрации Гулынского сельского поселения Игорь Миронов. Поворов был последним ветераном Великой Отечественной войны, жившим в Старожиловском районе. Ему был 101 год.