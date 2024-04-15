Умер ветеран Великой Отечественной войны из Старожиловского района Александр Поворов

Ему был 101 год.

Умер участник Великой Отечественной войны из Старожиловского района Александр Поворов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Поворов родился в деревне Харламово. Окончив школу в 1939 году, он уехал в Москву. Там он работал на заводе токарем. После по комсомольской путевке он был метростроевцем.

В начале войны Поворов работал на секретном объекте в Серебряном бору. В октябре 1941 года он с товарищами отправился в Сокольнический военкомат Москвы с просьбой направить на фронт. После учебы на краткосрочных курсах младших командиров в конце 1941 года его направили на фронт.

В марте 1942 года его взяли в плен с тяжелым ранением. Родным пришло извещение, что он погиб и похоронен в Старорусском районе Новгородской области. Однако раненых согнали в концлагерь в Старой Руссе. У Поворова начала гноиться рана. Его вылечил доктор из Тумы, вытащивший осколок и сумевший залечить рану. После этого мужчина был на каторжных работах в соляных шахтах Германии.

На родину Александр Поворов вернулся в марте 1947 года.

Соболезнования выразил глава администрации Гулынского сельского поселения Игорь Миронов. Поворов был последним ветераном Великой Отечественной войны, жившим в Старожиловском районе. Ему был 101 год.