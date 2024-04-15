Стали известны подробности гибели 14-летней школьницы в Рязани

Труп семиклассницы обнаружили в посадке в Соколовке в воскресенье, 14 апреля.

Стали известны подробности гибели 14-летней школьницы в Рязани. Информацию опубликовал паблик «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Девушку обнаружили повешенной в одной из посадок в Соколовке в воскресенье, 14 апреля. Очевидцы вызвали «скорую», однако они не смогли помочь.

Уточняется, что у семиклассницы были плохие отношения с родителями. Ссылаясь на друзей погибшей, в паблике написали, что мать и отчим в выходные уезжали в другой город.