Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
12°
Втр, 16
13°
Срд, 17
15°
ЦБ USD 93.44 -0.28 13/04
ЦБ EUR 99.73 -0.95 13/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
24 минуты назад
84
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 004
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
17 737
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об опасности использования VPN-сервисов
По словам депутата, пользователей могут втянуть в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Россиян предупредили об опасности использования VPN-сервисов. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, пользователей могут втянуть в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Немкин отметил, что полностью исключить вероятность того, что установленная программа VPN не будет содержать какого-то дополнительного функционала, нельзя.

Он также заявил, что понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно.

«Для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью», — подчеркнул депутат.