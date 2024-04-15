Россиян предупредили об опасности использования VPN-сервисов

По словам депутата, пользователей могут втянуть в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Россиян предупредили об опасности использования VPN-сервисов. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, пользователей могут втянуть в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Немкин отметил, что полностью исключить вероятность того, что установленная программа VPN не будет содержать какого-то дополнительного функционала, нельзя.

Он также заявил, что понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно.

«Для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью», — подчеркнул депутат.