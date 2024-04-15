Российские школьники начнут играть в гольф на уроках физкультуры
В Минпросвещения заявили, что гольф формирует у школьников уникальный набор качеств, поскольку требует соблюдения этикета и правил.
Российские школьники начнут играть в гольф на уроках физкультуры. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минпросвещения.
Отмечается, что гольф начнут изучать в младших классах на уроках физкультуры. В Минпросвещения заявили, что гольф формирует у школьников уникальный набор качеств, поскольку требует соблюдения этикета и правил.
Осваивать игру будут в рамках модуля. Также в списке появятся спортивный туризм, бокс, дзюдо, хоккей на траве, тяжелая атлетика и городки.
Изменения в образовательной программе вступят в силу в новом учебном году.