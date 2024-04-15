РГУ имени Есенина пригласил абитуриентов на День открытых дверей

Рязанский государственный университет имени Есенина пригласил абитуриентов на День открытых дверей. Об этом сообщается в официальной группе образовательного учреждения «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 20 апреля в 11.00 в корпусе № 6 по адресу: улица Ленина, 20.

Отмечается, что будущие студенты смогут познакомиться с руководством вуза, директорами институтов и деканами факультетов, специалистами приемной комиссии и выпускниками.

На встрече абитуриентов ждут яркие танцевальные, вокальные и театральные номера творческих коллективов, тематические мастер-классы, приятные сюрпризы.