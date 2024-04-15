Предприятие в Рязанском районе оштрафовали за нарушение в хранении и утилизации трупов животных

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

Предприятие в Рязанском районе оштрафовали за нарушение в хранении и утилизации трупов животных. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора.

С начала 2024 года Россельхознадзор оштрафовал организацию на 40 тысяч рублей из-за нарушения правил хранения и утилизации биологических отходов.

Отмечается, что к биологическим отходам относятся трупы животных и птиц.

В ведомстве напомнили, что их транспортировка должна осуществляться в закрытых емкостях или в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах. Не допускается перемещение биологических отходов в одном транспортном средстве совместно с другими грузами. Хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях для биологических отходов. Не допускается утилизация биологических отходов путем захоронения в землю.