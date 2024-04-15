Под Артемовском погиб вступивший в ВСУ администратор русскоязычной «Википедии»

Под Артемовском погиб один из администраторов русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Уроженец Краматорска сражался на стороне ВСУ. Он записался добровольцем в январе 2023 года. Лущаю было 42 года. Он погиб 28 марта. Его похоронили около села Великие Лучки в Закарпатской области Украины, где проживает его семья.

Лущай зарегистрировался в русскоязычном разделе «Википедии» в 2009 году, он произвел около 100 тысяч действий. В 2018 году он стал администратором. Последнюю правку в энциклопедии мужчина произвел 25 марта 2024 года.