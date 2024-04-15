СК: напавшие на рязанских подростков в электричке — граждане России

Следователи устанавливают все обстоятельства.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлены все участники инцидента — граждане Российской Федерации. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба западного МСУ на транспорте Следственного комитета России.

Следователями Восточного отдела по факту хулиганства в электропоезде организована доследственная проверка.

«В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в электричке сообщением Сасово — Рязань толпа „нерусских ребят“ избила двоих подростков из-за внешнего вида», — написали в ведомстве.

Информация о гражданстве не подтвердилась. Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что толпа набросилась на двух подростков в электричке «Рязань — Сасово»